Юлтаева Гадиля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юлтаев Сагитьян (Сагит)
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юлтаев Сагитьян (Сагит)
Смерть
Неизвестно