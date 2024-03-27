Юлтаева Гадиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлтаева Гадиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юлтаев Сагитьян (Сагит)

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юлтаев Сагитьян (Сагит)

Смерть
Неизвестно

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