Танатарова (Гирева) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танатарова (Гирева) Прасковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1923

Дочь: Напалкова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Танатаров Григорий Абрамович

Керенево, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Танатаров Григорий Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старцева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Танатаров Григорий Абрамович

Смерть
Неизвестно
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