Танатарова (Гирева) Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1923
Дочь: Напалкова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Танатаров Григорий Абрамович
Керенево, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старцева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Танатаров Григорий Абрамович
Смерть
Неизвестно