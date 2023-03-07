Лосев Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду ?.11.1866 и 1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Между ?.11.1866 и 1867 ст.
Отец: Лосев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1889 ст.
Жена: Лосева Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
04.04.1894 ст.
Дочь: Шигаева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Лосева Мария Кузьминична
Началово, Приволжский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.09.1898 ст.
Дочь: Рязанова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лосева Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Лосева Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Лосева Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лосев Яков Иванович
Мать ребёнка: Лосева Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лосев Петр Иванович
Мать ребёнка: Лосева Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лосев Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Лосева Мария Кузьминична
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай | Иван Лосев погиб в лодке при шторме вместе с сыновьями Петром и Яковым.