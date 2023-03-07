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Лосев Иван Иванович

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Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Между ?.11.1866 и 1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.11.1866 и 1867 ст.

Отец: Лосев Иван

Мать: не указана

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.11.1889 ст.

Жена: Лосева Мария Кузьминична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.04.1894 ст.

Дочь: Шигаева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Лосева Мария Кузьминична

Началово, Приволжский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.09.1898 ст.

Дочь: Рязанова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лосева Мария Кузьминична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Лосева Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Лосева Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Яков Иванович

Мать ребёнка: Лосева Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Петр Иванович

Мать ребёнка: Лосева Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Лосева Мария Кузьминична

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай | Иван Лосев погиб в лодке при шторме вместе с сыновьями Петром и Яковым.
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