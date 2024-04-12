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Урываев Иван Степанович

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Место рождения

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1870

Дата смерти

21.04.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Урываев Степан

Мать: не указана

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.02.1895

Сын: Урываев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Урываева Пелагея Алексеевна

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Иванова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Урываева Пелагея Алексеевна

Назаровка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.02.1899

Дочь: Ильинская Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Урываева Пелагея Алексеевна

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.01.1902

Дочь: Недрищева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Урываева Пелагея Алексеевна

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.01.1904

Сын: Урываев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Урываева Пелагея Алексеевна

Лычное, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.12.1906

Сын: Урываев Константин Иванович

Мать ребёнка: Урываева Пелагея Алексеевна

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
21.04.1907
Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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