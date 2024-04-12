Урываев Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти21.04.1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Урываев Степан
Рождение ребёнка
08.02.1895
Мать ребёнка: Урываева Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Иванова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Урываева Пелагея Алексеевна
Назаровка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.02.1899
Дочь: Ильинская Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Урываева Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
21.01.1902
Дочь: Недрищева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Урываева Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
21.01.1904
Сын: Урываев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Урываева Пелагея Алексеевна
Лычное, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.12.1906
Сын: Урываев Константин Иванович
Мать ребёнка: Урываева Пелагея Алексеевна
Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
21.04.1907