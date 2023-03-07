Разоренова (Синицына) Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разоренова (Синицына) Евдокия Сергеевна

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: Синицын Сергей Трифонович

Мать: Синицына Фекла Александровна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1964

Сын: Разоренов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Разоренов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разоренов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Разоренов Алексей

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разоренов Алексей

Смерть
Неизвестно
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