Разоренова (Синицына) Евдокия Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Рождение ребёнка
1964
Сын: Разоренов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Разоренов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разоренов Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Разоренов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Разоренов Алексей
Смерть
Неизвестно