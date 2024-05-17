Волох Валерий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1939
Дата смертиОколо ?.12.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волох (Родионова) Раиса Егоровна
Рождение ребёнка
14.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волох (Родионова) Раиса Егоровна
Смерть
Около ?.12.1992