Волох Валерий Павлович Около 1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волох Валерий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1939

Дата смерти

Около ?.12.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волох (Родионова) Раиса Егоровна

Рождение ребёнка
14.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волох (Родионова) Раиса Егоровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Около ?.12.1992
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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