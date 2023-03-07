Баранчикова Домна Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Баранчиков Павел Трофимович
Отец ребёнка: Баранчиков Трофим Захарович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Баранчиков Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Баранчиков Трофим Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранчиков Владимир Трофимович
Отец ребёнка: Баранчиков Трофим Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранчиков Николай Трофимович
Отец ребёнка: Баранчиков Трофим Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранчиков Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Баранчиков Трофим Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранчиков Иван Трофимович
Отец ребёнка: Баранчиков Трофим Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранчикова Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Баранчиков Трофим Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Курская область, Россия
Смерть
Неизвестно