Баранчикова Домна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранчикова Домна Кирилловна

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Место рождения

Большая Владимировка, Медвенский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Большая Владимировка, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Баранчиков Павел Трофимович

Отец ребёнка: Баранчиков Трофим Захарович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Баранчиков Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Баранчиков Трофим Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранчиков Владимир Трофимович

Отец ребёнка: Баранчиков Трофим Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранчиков Николай Трофимович

Отец ребёнка: Баранчиков Трофим Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранчиков Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Баранчиков Трофим Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранчиков Иван Трофимович

Отец ребёнка: Баранчиков Трофим Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранчикова Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Баранчиков Трофим Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранчиков Трофим Захарович

Место жительства
Неизвестно
Курская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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