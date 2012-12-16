Зайцева Любовь Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1939
Дата смерти16.12.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1939
Отец: Бутов Анатолий
Рождение ребёнка
14.06.1969
Сын: Зайцев Илья Юрьевич
Отец ребёнка: Зайцев Юрий Анатольевич
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
19.07.1972
Дочь: Зайцева Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Зайцев Юрий Анатольевич
Рождение ребёнка
19.07.1972
Отец ребёнка: Зайцев Юрий Анатольевич
Развод
1991
Смерть
16.12.2012
Реутов, Реутов, Московская область