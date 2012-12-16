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Зайцева Любовь Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1939

Дата смерти

16.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1939

Отец: Бутов Анатолий

Мать: Бутова Нина Александровна

Рождение ребёнка
14.06.1969

Сын: Зайцев Илья Юрьевич

Отец ребёнка: Зайцев Юрий Анатольевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
19.07.1972

Дочь: Зайцева Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Зайцев Юрий Анатольевич

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
19.07.1972

Сын: Зайцев Анатолий Юрьевич

Отец ребёнка: Зайцев Юрий Анатольевич

Брянск, город Брянск, Брянская область
Развод
1991

Муж: Зайцев Юрий Анатольевич

Смерть
16.12.2012
Реутов, Реутов, Московская область
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