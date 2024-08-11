(WIEcio) Катаржина (Katarzyna) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(WIEcio) Катаржина (Katarzyna)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1844

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1837

Муж: Гордей(Hordyj) Деметрий (Dymitr/Gmiter) Леонович (Leonovich)

Рождение ребёнка
19.07.1840

Дочь: (ГордейHordyj) Магдалена (Magdalena)

Отец ребёнка: Гордей(Hordyj) Деметрий (Dymitr/Gmiter) Леонович (Leonovich)

Рождение ребёнка
09.08.1843

Дочь: Пикула(Pikula) (ГордейHordyj) Анна (Anna)

Отец ребёнка: Гордей(Hordyj) Деметрий (Dymitr/Gmiter) Леонович (Leonovich)

Смерть
Около 1844

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