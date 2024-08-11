(WIEcio) Катаржина (Katarzyna)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1837
Рождение ребёнка
19.07.1840
Дочь: (ГордейHordyj) Магдалена (Magdalena)
Отец ребёнка: Гордей(Hordyj) Деметрий (Dymitr/Gmiter) Леонович (Leonovich)
Рождение ребёнка
09.08.1843
Дочь: Пикула(Pikula) (ГордейHordyj) Анна (Anna)
Отец ребёнка: Гордей(Hordyj) Деметрий (Dymitr/Gmiter) Леонович (Leonovich)
Смерть
Около 1844