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Мудренов Владимир Евгеньевич

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Место рождения

Братск, город Братск, Иркутская область

Дата рождения

24.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1965

Отец: Мудренов Евгений Владимирович

Мать: Мудренова Валентина Алексеевна

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
15.06.1987

Жена: Мудренова Лариса Александровна

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.04.1988

Дочь: Мудренова Валерия Владимировна

Мать ребёнка: Мудренова Лариса Александровна

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.07.1989

Дочь: Котова Кристина Владимировна

Мать ребёнка: Мудренова Лариса Александровна

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
?.06.2015

Жена: Мудренова Наталья Львовна

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Развод
Неизвестно

Жена: Мудренова Лариса Александровна

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