Мудренов Владимир Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1965
Бракосочетание
15.06.1987
Рождение ребёнка
16.04.1988
Дочь: Мудренова Валерия Владимировна
Мать ребёнка: Мудренова Лариса Александровна
Рождение ребёнка
30.07.1989
Дочь: Котова Кристина Владимировна
Мать ребёнка: Мудренова Лариса Александровна
Бракосочетание
?.06.2015
Развод
Неизвестно