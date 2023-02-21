Коновалова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Коновалов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Коновалов Георгий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Георгий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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