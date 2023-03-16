Крюкова (Егорова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Егорова) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1972

Отец: Егоров Виктор Григорьевич

Мать: Егорова Зинаида Васильевна

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