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Крюкова (Егорова) Татьяна Викторовна
Крюкова (Егорова) Татьяна Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.11.1972
Пол
Женский
Отец
Егоров Виктор Григорьевич
1939 г.р.
Мать
Егорова (Альгашёва) Зинаида Васильевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1972
Отец:
Егоров Виктор Григорьевич
Мать:
Егорова Зинаида Васильевна
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