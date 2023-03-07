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Авруцкий Иосиф Андреевич

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Место рождения

Лакедемоновка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

28.05.1907

Дата смерти

09.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1907

Отец: Авруцкий Андрей Мефодьевич

Мать: Авруцкая Доминика Георгиевна

Лакедемоновка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.06.1931

Сын: Авруцкий Анатолий Иосифович

Мать ребёнка: Авруцкая Анна Фёдоровна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.05.1935

Дочь: Литвинова Тамара Иосифовна

Мать ребёнка: Авруцкая Анна Фёдоровна

Ремонтное, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.12.1937

Дочь: Ховзун Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Авруцкая Анна Фёдоровна

Седых, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.04.1940

Сын: Авруцкий Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Авруцкая Анна Фёдоровна

Седых, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
09.06.1982
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
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