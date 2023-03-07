Авруцкий Иосиф Андреевич
Место рождения
Дата рождения28.05.1907
Дата смерти09.06.1982
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1907
Рождение ребёнка
06.06.1931
Сын: Авруцкий Анатолий Иосифович
Мать ребёнка: Авруцкая Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.05.1935
Дочь: Литвинова Тамара Иосифовна
Мать ребёнка: Авруцкая Анна Фёдоровна
Ремонтное, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.12.1937
Дочь: Ховзун Елена Иосифовна
Мать ребёнка: Авруцкая Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.04.1940
Сын: Авруцкий Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Авруцкая Анна Фёдоровна
Смерть
09.06.1982