Чанова Федотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧанова Федотья Иванова

Чанова Федотья Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1696

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Чанов Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Фёдоров Фетис Иванов

Отец ребёнка: Чанов Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Чанов Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Фёдоров Михайла Иванов

Отец ребёнка: Чанов Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Фёдоров Прокофей Иванов

Отец ребёнка: Чанов Иван Фёдоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close