Чанова Федотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Чанов Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Фёдоров Фетис Иванов
Отец ребёнка: Чанов Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Чанов Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1706
Отец ребёнка: Чанов Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1712
Отец ребёнка: Чанов Иван Фёдоров
Смерть
Неизвестно