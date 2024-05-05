Фроленкова (Дурило) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1949
Рождение ребёнка
05.05.1968
Дочь: Новик (Фроленкова) Марина Владимировна
Отец ребёнка: Фроленков Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
07.11.1971
Дочь: Фроленкова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Фроленков Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
01.12.1979
Дочь: Фроленкова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Фроленков Владимир Владимирович