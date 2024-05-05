Фроленкова (Дурило) Галина Александровна 08.01.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фроленкова (Дурило) Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1949

Отец: Дурило Александр Антонович

Мать: Дурило (Рех) Тамара Александровна

Рождение ребёнка
05.05.1968

Дочь: Новик (Фроленкова) Марина Владимировна

Отец ребёнка: Фроленков Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
07.11.1971

Дочь: Фроленкова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Фроленков Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
01.12.1979

Дочь: Фроленкова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Фроленков Владимир Владимирович

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