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Агафья Михайлова

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марк Потапов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Ефим Марков

Отец ребёнка: Марк Потапов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Татьяна Маркова

Отец ребёнка: Марк Потапов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1813

Сын: Григорий Марков

Отец ребёнка: Марк Потапов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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