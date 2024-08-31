Агафья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марк Потапов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ефим Марков
Отец ребёнка: Марк Потапов
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Татьяна Маркова
Отец ребёнка: Марк Потапов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Григорий Марков
Отец ребёнка: Марк Потапов
Смерть
Неизвестно