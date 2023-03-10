Антонова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1939

Дочь: Тимофеева Валентина Павловна

Отец ребёнка: Антонов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Антонов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Антонов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Павловна

Отец ребёнка: Антонов Павел Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно
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