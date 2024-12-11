Schütz Peter
мужской, родился 1773, Westpreußen, Preußen, Deutschland
умер Неизвестно, Westpreußen, Preußen, Deutschland
Супруги
Schütz (Kohl) Anna Maria1766 г.р.
Дети
Schütz Johann Jakob Peter13.05.1802 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Westpreußen, Preußen, Deutschland
Бракосочетание
18.10.1798
Жена: Schütz (Kohl) Anna Maria
Рождение ребёнка
13.05.1802
Сын: Schütz Johann Jakob Peter
Мать ребёнка: Schütz (Kohl) Anna Maria
Смерть
Неизвестно
Westpreußen, Preußen, Deutschland