Schütz Peter 1773 — найти родственников по фамилии на Familio

Schütz Peter

Автор
АК
Кунц А.

мужской, родился 1773, Westpreußen, Preußen, Deutschland

умер Неизвестно, Westpreußen, Preußen, Deutschland

Супруги
Schütz (Kohl) Anna Maria1766 г.р.
Дети
Schütz Johann Jakob Peter13.05.1802 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Westpreußen, Preußen, Deutschland

Бракосочетание
18.10.1798

Жена: Schütz (Kohl) Anna Maria

Рождение ребёнка
13.05.1802

Сын: Schütz Johann Jakob Peter

Мать ребёнка: Schütz (Kohl) Anna Maria

Смерть
Неизвестно
Westpreußen, Preußen, Deutschland

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