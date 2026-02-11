Фон Нолькен Евгений Станиславович
мужской, родился 13.03.1874
умер 20.01.1953, город Херцберг-ам-Харц, Остероде, Нижняя Саксония, Федеративная Республика Германия
Супруги
Фон Нолькен (Воейкова) Мария Николаевна27.07.1877 г.р.
Дети
Фон Нолькен Евгений Евгеньевич1905 г.р.
Фон Драхенфельс (Фон Нолькен) Мария Евгеньевна29.10.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1904
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1905
Сын: Фон Нолькен Евгений Евгеньевич
Мать ребёнка: Фон Нолькен (Воейкова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
29.10.1906
Дочь: Фон Драхенфельс (Фон Нолькен) Мария Евгеньевна
Мать ребёнка: Фон Нолькен (Воейкова) Мария Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.01.1953
город Херцберг-ам-Харц, Остероде, Нижняя Саксония, Федеративная Республика Германия