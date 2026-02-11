Фон Нолькен Евгений Станиславович 13.03.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Нолькен Евгений Станиславович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.03.1874

умер 20.01.1953, город Херцберг-ам-Харц, Остероде, Нижняя Саксония, Федеративная Республика Германия

Супруги
Фон Нолькен (Воейкова) Мария Николаевна27.07.1877 г.р.
Дети
Фон Нолькен Евгений Евгеньевич1905 г.р.
Фон Драхенфельс (Фон Нолькен) Мария Евгеньевна29.10.1906 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1904

Жена: Фон Нолькен (Воейкова) Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Венчание - ЦГИА СПб. ф.19. оп.128. д.751. лист 284

Рождение ребёнка
1905

Сын: Фон Нолькен Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: Фон Нолькен (Воейкова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
29.10.1906

Дочь: Фон Драхенфельс (Фон Нолькен) Мария Евгеньевна

Мать ребёнка: Фон Нолькен (Воейкова) Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
20.01.1953
город Херцберг-ам-Харц, Остероде, Нижняя Саксония, Федеративная Республика Германия

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