Классен Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Классен Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1973

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1973

Отец: Мутовкин Иван Павлович

Мать: не указана

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