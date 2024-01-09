Поляков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Полякова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова (Алексашкина) Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Владимир Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Поляков Иннокентий Федорович
Мать ребёнка: не указана