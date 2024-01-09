Поляков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Полякова Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова (Алексашкина) Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Владимир Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Поляков Иннокентий Федорович

Мать ребёнка: не указана

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