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(Enmann) Marie

Место рождения

Пернов, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

02.01.1861

Дата смерти

11.10.1936

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1861

Отец: Enmann Theodor Wilhelm

Мать: Энманн Наталия Романова

Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
02.01.1861
Екатерининская православная церковь г. Пернов, Лифляндия
Восприемники: Перновский лютеранский пастор Кригер и госпожа де Брейгс
Конфирмация (миропомазание)
27.11.1877
Евангелическая церковь Святого Николая в Пернове
Смерть
11.10.1936
Pärnu, Pärnu County, Estonia
Похороны
Неизвестно
Pärnu Alevi kalmistu
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