(Enmann) Marie
Место рожденияПернов, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения02.01.1861
Дата смерти11.10.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1861
Отец: Enmann Theodor Wilhelm
Мать: Энманн Наталия Романова
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
02.01.1861
Екатерининская православная церковь г. Пернов, Лифляндия
Восприемники: Перновский лютеранский пастор Кригер и госпожа де Брейгс
Конфирмация (миропомазание)
27.11.1877
Евангелическая церковь Святого Николая в Пернове
Смерть
11.10.1936
Pärnu, Pärnu County, Estonia
Похороны
Неизвестно
Pärnu Alevi kalmistu