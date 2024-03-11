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Hakobyan Julia (Jenia)

Место рождения

Gavarr, Geghark\'unik\', Armenia

Дата рождения

Около 11.?.1930

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

GG
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1

Дочь: (Ghukasyan) Naira

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16

Дочь: Ghukasyan Hasmik

Отец ребёнка: Ghukasyan Nikolai

Рождение
Около 11.?.1930

Отец: Hakobyan Suren

Мать: Ghukasyan Zvart

Рождение ребёнка
27.05.1965

Сын: Ghukasyan Vahagn

Отец ребёнка: Ghukasyan Nikolai

Развод
Около 1977

Муж: Ghukasyan Nikolai

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