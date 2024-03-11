Hakobyan Julia (Jenia)
Место рожденияGavarr, Geghark\'unik\', Armenia
Дата рожденияОколо 11.?.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1
Дочь: (Ghukasyan) Naira
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16
Дочь: Ghukasyan Hasmik
Отец ребёнка: Ghukasyan Nikolai
Рождение
Около 11.?.1930
Отец: Hakobyan Suren
Мать: Ghukasyan Zvart
Рождение ребёнка
27.05.1965
Сын: Ghukasyan Vahagn
Отец ребёнка: Ghukasyan Nikolai
Развод
Около 1977
Муж: Ghukasyan Nikolai