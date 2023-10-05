Мелания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелания

Мелания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Мельников Евграф Илларионович

Отец ребёнка: Мельников Илларион Захарович

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Мельников Илларион Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Отец ребёнка: Мельников Илларион Захарович

Смерть
1956
умерла от гангрены после травмы ноги
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close