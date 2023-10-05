Мелания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Сын: Мельников Евграф Илларионович
Отец ребёнка: Мельников Илларион Захарович
Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Мельников Илларион Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно
Отец ребёнка: Мельников Илларион Захарович
Смерть
1956
умерла от гангрены после травмы ноги