Буденкова (Гнусина) Любовь Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буденкова (Гнусина) Любовь Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буденков Вячеслав Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буденков Вячеслав Сергеевич

Рождение ребёнка
13.02.1951

Сын: Буденков Анатолий Вячеславович

Отец ребёнка: Буденков Вячеслав Сергеевич

Калининград, город Калининград, Калининградская область

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