Буденкова (Гнусина) Любовь Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буденков Вячеслав Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1951
Сын: Буденков Анатолий Вячеславович
Отец ребёнка: Буденков Вячеслав Сергеевич
Калининград, город Калининград, Калининградская область