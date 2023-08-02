Абисалова (Тулатова) Дина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Тулатов Аслан-Мурза
Мать: Тулатова Пашахан
Рождение ребёнка
1925
Сын: Абисалов Махарбек
Отец ребёнка: Абисалов Асламбек Тепсарикоевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Абисалов Таймураз
Отец ребёнка: Абисалов Асламбек Тепсарикоевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Абисалов Энвер
Отец ребёнка: Абисалов Асламбек Тепсарикоевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Лима
Отец ребёнка: Абисалов Асламбек Тепсарикоевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Абисалов Асламбек Тепсарикоевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Абисалов Асламбек Тепсарикоевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968