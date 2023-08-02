Абисалова (Тулатова) Дина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абисалова (Тулатова) Дина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Тулатов Аслан-Мурза

Мать: Тулатова Пашахан

Рождение ребёнка
1925

Сын: Абисалов Махарбек

Отец ребёнка: Абисалов Асламбек Тепсарикоевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Абисалов Таймураз

Отец ребёнка: Абисалов Асламбек Тепсарикоевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Абисалов Энвер

Отец ребёнка: Абисалов Асламбек Тепсарикоевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Лима

Отец ребёнка: Абисалов Асламбек Тепсарикоевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Абисалов Асламбек Тепсарикоевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Абисалов Асламбек Тепсарикоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абисалов Асламбек Тепсарикоевич

Смерть
1968
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