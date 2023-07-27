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Павельев Михаил Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1888
Новомихайловка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
10.10.1888

Жена: Павельева (Медведева) Пелагея Иудовна

Новомихайловка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №173 Опись №16 Дело №664 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. https://yandex.ru/archive/catalog/13871523-482e-4358-92... Показать все
Смерть
Неизвестно

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