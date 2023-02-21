Евсеева Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Евсеев Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Евсеев Иван Иванович
Отец ребёнка: Евсеев Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Евсеев Иван Евсеевич
Смерть
Неизвестно