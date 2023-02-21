Евсеева Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева Матрона Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Евсеев Евсей Иванович

Отец ребёнка: Евсеев Иван Евсеевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Евсеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Евсеев Иван Евсеевич

Рождение ребёнка
1798

Сын: Евсеев Евлампий Иванович

Отец ребёнка: Евсеев Иван Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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