Чернышкова (Козлова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышкова (Козлова) Мария Ивановна

Место рождения

с. Дьяково, Федосовская волость, Старицкий уезд, Тверская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1892

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Дьяково, Федосовская волость, Старицкий уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.02.1924

Дочь: Чернышкова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Чернышков Петр Семенович

Пензенская область, Пачелмский район, с. Алексеевка
Рождение ребёнка
14.01.1932

Сын: Чернышков Александр Петрович

Отец ребёнка: Чернышков Петр Семенович

пос. Талы, Шипуновский район, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышков Петр Семенович

Смерть
1974
с. Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
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