Чернышкова (Козлова) Мария Ивановна
Место рожденияс. Дьяково, Федосовская волость, Старицкий уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Дата рождения1892
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1892
с. Дьяково, Федосовская волость, Старицкий уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.02.1924
Дочь: Чернышкова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Чернышков Петр Семенович
Пензенская область, Пачелмский район, с. Алексеевка
Рождение ребёнка
14.01.1932
Сын: Чернышков Александр Петрович
Отец ребёнка: Чернышков Петр Семенович
пос. Талы, Шипуновский район, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974
с. Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия