Эксанова (Якубова) Надия Идрисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1946
Дата смерти25.06.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.06.1989
Никах
23.09.1995
Муж: скрыто настройками приватности