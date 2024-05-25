Эксанова (Якубова) Надия Идрисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эксанова (Якубова) Надия Идрисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1946

Дата смерти

25.06.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.06.1989
Москва, город федерального значения Москва
Никах
23.09.1995

Муж: скрыто настройками приватности

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