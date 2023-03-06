Простов Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Простова Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Простова Юлия Алексеевна
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Простова Алла Валентиновна
Мать ребёнка: Простова Юлия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Простова Юлия Алексеевна
Смерть
Неизвестно