Простов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПростов Валентин

Простов Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Простова Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Простова Юлия Алексеевна

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Простова Алла Валентиновна

Мать ребёнка: Простова Юлия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Простова Юлия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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