Тихон Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Алексей Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Наталья Тихоновна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1804
Сын: Филипп Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ирина Тихоновна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
20.05.1808
Сын: Иван Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1811
Дочь: Агафья Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1813
Сын: Андрей Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1817
Дочь: Аграфена Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1819