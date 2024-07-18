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Тихон Алексеевич

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1773

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

1729 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Алексей Егорович

Мать: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Наталья Тихоновна

Мать ребёнка: Анна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1804

Сын: Филипп Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ирина Тихоновна

Мать ребёнка: Анна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1808

Сын: Иван Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1811

Дочь: Агафья Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1813

Сын: Андрей Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1817

Дочь: Аграфена Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1819

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