Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1680
Дата смертиДо 1729
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1700
Мать ребёнка: Авдотья Данилова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Исай Григорьев (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Данилова (Вна)
Рождение ребёнка
До 1702
Мать ребёнка: Авдотья Данилова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Данилова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1729