Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий

Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1680

Дата смерти

До 1729

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1661 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1700

Сын: Василий Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Данилова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Исай Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Данилова (Вна)

Рождение ребёнка
До 1702

Сын: Ермолай Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Данилова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Данилова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1729
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