Гилязетдинова (Шафигуллина) Марьям Закировна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.10.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1923
Сын: Гилязев Рашид Шайхутдинович
Отец ребёнка: Гилязетдинов Шайхутдин Гилязутдинович
Рождение ребёнка
31.08.1925
Дочь: Голубева Асия Шайхутдиновна
Отец ребёнка: Гилязетдинов Шайхутдин Гилязутдинович
Смерть
08.10.1933
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)