Гилязетдинова (Шафигуллина) Марьям Закировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилязетдинова (Шафигуллина) Марьям Закировна

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Место рождения

Альменево, Козловский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.10.1933

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Альменево, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
30.09.1923

Сын: Гилязев Рашид Шайхутдинович

Отец ребёнка: Гилязетдинов Шайхутдин Гилязутдинович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
31.08.1925

Дочь: Голубева Асия Шайхутдиновна

Отец ребёнка: Гилязетдинов Шайхутдин Гилязутдинович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
08.10.1933
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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