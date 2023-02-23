Шмелёва Анна Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1873
Дочь: Матрёна ефимовна
Отец ребёнка: Шмелёв Ефим Исакиевич
Рождение ребёнка
29.07.1875
Дочь: Ефимия Ефимовна
Отец ребёнка: Шмелёв Ефим Исакиевич
Рождение ребёнка
25.10.1877
Дочь: Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Шмелёв Ефим Исакиевич
Рождение ребёнка
12.12.1879
Дочь: Ульяна Ефимовна
Отец ребёнка: Шмелёв Ефим Исакиевич
Рождение ребёнка
07.06.1881
Дочь: Ефросинья Ефимовна
Отец ребёнка: Шмелёв Ефим Исакиевич
Рождение ребёнка
16.01.1884
Дочь: Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Шмелёв Ефим Исакиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно