Шмелёва Анна Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёва Анна Маркеловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1873

Дочь: Матрёна ефимовна

Отец ребёнка: Шмелёв Ефим Исакиевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.07.1875

Дочь: Ефимия Ефимовна

Отец ребёнка: Шмелёв Ефим Исакиевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1877

Дочь: Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Шмелёв Ефим Исакиевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.12.1879

Дочь: Ульяна Ефимовна

Отец ребёнка: Шмелёв Ефим Исакиевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.06.1881

Дочь: Ефросинья Ефимовна

Отец ребёнка: Шмелёв Ефим Исакиевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1884

Дочь: Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Шмелёв Ефим Исакиевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелёв Ефим Исакиевич

Смерть
Неизвестно
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