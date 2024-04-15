Белых Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Белых Василий Андреевич
Мать: Белых Акулина Устиновна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Белых Фадей Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Белых Егор Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белых Анна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1841