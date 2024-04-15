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Белых Иван Васильевич

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Белых Василий Андреевич

Мать: Белых Акулина Устиновна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Белых Фадей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Белых Егор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белых Анна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1841
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