Сковородин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСковородин Анатолий

Сковородин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1961

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тимшиняково, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нерпинский Кордон, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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