Сковородин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тимшиняково, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нерпинский Кордон, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно