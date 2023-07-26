Ходов Алексей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходов Алексей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходова (Хорошева) Александра Никандровна

Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник С. Петербург
Рождение ребёнка
1906

Сын: Ходов Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Ходова (Хорошева) Александра Никандровна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
1906

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