Ходов Алексей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник С. Петербург
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Ходова (Хорошева) Александра Никандровна
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
1906