Комракова (Захарова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комракова (Захарова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1914

Дата смерти

03.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1914

Отец: Захаров Федор

Мать: Захарова Мария

Рождение ребёнка
26.08.1936

Сын: Комраков Анатолий

Отец ребёнка: Комраков Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
21.05.1938

Дочь: Облетова Раиса

Отец ребёнка: Комраков Тимофей Степанович

Место жительства
Неизвестно
д. Шохино
Смерть
03.10.2000
Похороны
Неизвестно
Урвановское кладбище
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