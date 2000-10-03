Комракова (Захарова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1914
Дата смерти03.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1914
Отец: Захаров Федор
Мать: Захарова Мария
Рождение ребёнка
26.08.1936
Сын: Комраков Анатолий
Отец ребёнка: Комраков Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
21.05.1938
Дочь: Облетова Раиса
Отец ребёнка: Комраков Тимофей Степанович
Место жительства
Неизвестно
д. Шохино
Смерть
03.10.2000
Похороны
Неизвестно
Урвановское кладбище