Илларион Петров
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Мадекин Пётр Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1893
Жена: Ульяния Алексеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно