Илларион Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлларион Петров

Илларион Петров

avatar

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1835 г.р.

Мать

1842 г.р.

Жена

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Мадекин Пётр Иванов

Мать: Мадекина Матрона Игнатова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1893

Жена: Ульяния Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close