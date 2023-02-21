Алёшин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшин Степан

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Место рождения

Село Крапивна, Щекинский район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Крапивна, Щекинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.02.1932

Сын: Алешин Иван Степанович

Мать ребёнка: Горбачева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачева Мария

Смерть
Неизвестно
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