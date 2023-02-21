Алёшин Степан
Место рожденияСело Крапивна, Щекинский район, Тульская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Крапивна, Щекинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.02.1932
Мать ребёнка: Горбачева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбачева Мария
Смерть
Неизвестно