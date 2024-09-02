Максимов Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.08.1905 ст.
Дата смерти27.09.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1905 ст.
Крещение
06.11.1905 ст.
Образование
С 1912 по 1914
Бракосочетание
Около 1925
Жена: не указана
Призыв на военную службу
1926
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Вступление в колхоз
Около 1930
Рождение ребёнка
До 1941
Дочь: (Максимова) Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 1941 по 1945
Участник ВОВ
Призыв на военную службу
24.07.1941
Бижбуляк, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Вступление в партию
?.05.1944
Ранение
27.07.1944
Лечение в госпитале
С 27.07.1944 по ?.09.1944
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Эвакогоспиталь номер 1695
Военная награда
15.03.1945
За отвагу
Военная награда
09.05.1945
За победу над Германией
Демобилизация
24.08.1945
Рождение ребёнка
16.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова (Митюкова) Софья Сидуловна
Рождение ребёнка
08.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова (Митюкова) Софья Сидуловна
Бракосочетание
21.02.1973
Смерть
27.09.1977