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Максимов Михаил Григорьевич

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Место рождения

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.08.1905 ст.

Дата смерти

27.09.1977

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

До 1941 г.р.
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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1905 ст.

Отец: Максимов Григорий Максимович

Мать: Максимова Марфа Андреевна

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
06.11.1905 ст.
Образование
С 1912 по 1914
Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Около 1925

Жена: не указана

Призыв на военную службу
1926
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Вступление в колхоз
Около 1930
Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
До 1941

Дочь: (Максимова) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 1941 по 1945
Участник ВОВ
Призыв на военную службу
24.07.1941
Бижбуляк, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Вступление в партию
?.05.1944
Ранение
27.07.1944
Лечение в госпитале
С 27.07.1944 по ?.09.1944
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Эвакогоспиталь номер 1695
Военная награда
15.03.1945
За отвагу
Военная награда
09.05.1945
За победу над Германией
Демобилизация
24.08.1945
Рождение ребёнка
16.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова (Митюкова) Софья Сидуловна

Рождение ребёнка
08.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова (Митюкова) Софья Сидуловна

Бракосочетание
21.02.1973

Жена: Максимова (Митюкова) Софья Сидуловна

Смерть
27.09.1977
Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

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