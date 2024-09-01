Селезнёв ? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнёв Николай
Мать ребёнка: Селезнёва (Трушина) Екатерина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селезнёва (Трушина) Екатерина Степановна
Троицкое, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно