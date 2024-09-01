Селезнёв ? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёв ? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнёв Николай

Мать ребёнка: Селезнёва (Трушина) Екатерина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнёва (Трушина) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
06.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селезнёва (Трушина) Екатерина Степановна

Троицкое, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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