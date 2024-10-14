Данилова (Калинина) Марья Ефимовна
женский, родилась 1848
умерла Неизвестно
ОтецКалинин Ефим Петрович09.10.1816 г.р.
МатьКалинина Пелагея Михайловна1818 г.р.
Супруги
Данилов Николай Иванович1835 г.р.
Дети
(Данилова) Анна Николаевна15.01.1872 г.р.
Данилов Иван Николаевич06.01.1880 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
1848
Отец: Калинин Ефим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1872
Дочь: (Данилова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Данилов Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1880
Отец ребёнка: Данилов Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1886
Сын: Данилов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Данилов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно