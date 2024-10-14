Данилова (Калинина) Марья Ефимовна 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Данилова (Калинина) Марья Ефимовна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1848

умерла Неизвестно

Отец
Калинин Ефим Петрович09.10.1816 г.р.
Мать
Калинина Пелагея Михайловна1818 г.р.
Супруги
Данилов Николай Иванович1835 г.р.
Дети
(Данилова) Анна Николаевна15.01.1872 г.р.
Данилов Иван Николаевич06.01.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Калинин Ефим Петрович

Мать: Калинина Пелагея Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Николай Иванович

Рождение ребёнка
15.01.1872

Дочь: (Данилова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Данилов Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.01.1880

Сын: Данилов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Данилов Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.07.1886

Сын: Данилов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Данилов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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