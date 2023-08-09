Романова Любовь Анатолиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Любовь Анатолиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Анатолий Иванович

Мать: Романова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Петров Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Дарья Геннадьевна

Отец ребёнка: Петров Геннадий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Геннадий Александрович

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