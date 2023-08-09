Романова Любовь Анатолиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Анатолий Иванович
Мать: Романова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Петров Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Дарья Геннадьевна
Отец ребёнка: Петров Геннадий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно