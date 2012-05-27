Еливанова (Охотникова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1914
Дата смерти27.05.2012
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1914
Рождение ребёнка
1934
Сын: Еливанова Николай Александрович
Отец ребёнка: Еливанова Александр Андреевич
Рождение ребёнка
12.07.1935
Сын: Еливанова Петр Александрович
Отец ребёнка: Еливанова Александр Андреевич
Рождение ребёнка
20.10.1937
Сын: Еливанова Виктор Александрович
Отец ребёнка: Еливанова Александр Андреевич
Рождение ребёнка
?.09.1939
Сын: Еливанова Петр Александрович
Отец ребёнка: Еливанова Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
залсуженный колхозник, ветеран труда
Смерть
27.05.2012