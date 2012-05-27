Еливанова (Охотникова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еливанова (Охотникова) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1914

Дата смерти

27.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1914

Отец: Охотников Яков Иванович

Мать: Охотников Анастасия Моисеевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Еливанова Николай Александрович

Отец ребёнка: Еливанова Александр Андреевич

Рождение ребёнка
12.07.1935

Сын: Еливанова Петр Александрович

Отец ребёнка: Еливанова Александр Андреевич

Рождение ребёнка
20.10.1937

Сын: Еливанова Виктор Александрович

Отец ребёнка: Еливанова Александр Андреевич

Рождение ребёнка
?.09.1939

Сын: Еливанова Петр Александрович

Отец ребёнка: Еливанова Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еливанова Александр Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
залсуженный колхозник, ветеран труда
Смерть
27.05.2012
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