Хисматуллина Альфира Исанаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллина Альфира Исанаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1980

Отец: Миннебаев Исанай

Мать: Миннебаева Гульзиган

Рождение ребёнка
27.11.2005

Дочь: Хисматуллина Гузель Ильшатовна

Отец ребёнка: Хисматуллин Ильшат Мухаматнурович

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.2014

Дочь: Хисматуллина Ясмина Ильшатовна

Отец ребёнка: Хисматуллин Ильшат Мухаматнурович

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