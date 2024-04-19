Хисматуллина Альфира Исанаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1980
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1980
Отец: Миннебаев Исанай
Мать: Миннебаева Гульзиган
Рождение ребёнка
27.11.2005
Дочь: Хисматуллина Гузель Ильшатовна
Отец ребёнка: Хисматуллин Ильшат Мухаматнурович
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.2014
Дочь: Хисматуллина Ясмина Ильшатовна
Отец ребёнка: Хисматуллин Ильшат Мухаматнурович