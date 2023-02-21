Свалова Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свалова Раиса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свалов Сергей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свалов Илья Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свалов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Свалов Александр Валентинович

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