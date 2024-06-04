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Широких Семен Михайлов

Место рождения

дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: Широких Михаил (Мишка) Павлов

Мать: Широких Васса Анцыферова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Широких Митрофан Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Блинова (Широких) Васса Семенова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Баталова (Широких) Елизавета Семенова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1724

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