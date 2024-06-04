Широких Семен Михайлов
Место рождениядер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1699
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Блинова (Широких) Васса Семенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Баталова (Широких) Елизавета Семенова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1724