Смирнова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805

Сын: Смирнов Иван Несторович

Отец ребёнка: Смирнов Нестор Малафеевич

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1808

Сын: Смирнов Дмитрий Несторович

Отец ребёнка: Смирнов Нестор Малафеевич

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Смирнов Федос Несторович

Отец ребёнка: Смирнов Нестор Малафеевич

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Дочь: Марина Несторовна

Отец ребёнка: Смирнов Нестор Малафеевич

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Дочь: Прасковья Несторовна

Отец ребёнка: Смирнов Нестор Малафеевич

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Смирнов Назар Несторович

Отец ребёнка: Смирнов Нестор Малафеевич

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Нестор Малафеевич

Место жительства
Неизвестно
Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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