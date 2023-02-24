Смирнова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805
Отец ребёнка: Смирнов Нестор Малафеевич
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1808
Сын: Смирнов Дмитрий Несторович
Отец ребёнка: Смирнов Нестор Малафеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Отец ребёнка: Смирнов Нестор Малафеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Дочь: Марина Несторовна
Отец ребёнка: Смирнов Нестор Малафеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Дочь: Прасковья Несторовна
Отец ребёнка: Смирнов Нестор Малафеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Отец ребёнка: Смирнов Нестор Малафеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно